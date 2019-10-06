زامبيا تبدأ تصدير الذرة للكونغو 2020
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:51 ص
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قالت حكومة زامبيا إنها وقعت اتفاقا لتصدير 600 ألف طن متري من الذرة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة اعتبارا من العام القادم.
وقال وزير الزراعة في زامبيا مايكل كاتمبو - وفقا لصحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت - إن الاتفاقية وقعت في لوساكا وسيبدأ التصدير اعتبارا من عام 2020 لأن زامبيا عانت من موسم هزيل وليس لديها حاليا مخزون كاف من الذرة للتصدير.
وقال وزير الزراعة في زامبيا مايكل كاتمبو - وفقا لصحيفة (إيست أفريكان) على الإنترنت - إن الاتفاقية وقعت في لوساكا وسيبدأ التصدير اعتبارا من عام 2020 لأن زامبيا عانت من موسم هزيل وليس لديها حاليا مخزون كاف من الذرة للتصدير.