زوجة دبلوماسى أمريكى على صلة بحادث سير فى بريطانيا تغادر البلاد

قالت الشرطة البريطانية يوم السبت إن امرأة أمريكية على صلة بحادث مروري قاتل في ميدلاندز بوسط إنجلترا غادرت البلاد.



وقالت سارة جونسون رئيس العمليات بالشرطة في بيان إن المرأة البالغة من العمر 42 عامًا "تُعامل" كمشتبه بها "في تحقيقات شرطة نورثهامبتونشاير المتعلقة بحادث تصادم مروري وقع في 27 أغسطس في قرية كروتن.



وذكرت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية أن السفارة الأمريكية في لندن قالت إن الحادث تورط فيه "سيارة تقودها زوجة دبلوماسي أمريكي تم تعيينه في المملكة المتحدة".



وأسفر الحادث عن مقتل سائق دراجة نارية يدعى هاري دان ويبلغ من العمر 19 عامًا.



وقالت جونسون إن الشرطة كانت على اتصال وثيق بالمرأة "التي تعاملت معنا بشكل كامل في ذلك الوقت، وأكدت لنا سابقا أنه ليست لديها خطط لمغادرة البلاد في المستقبل القريب".



وأضافت أن الشرطة الآن "تسعى للحصول على الوثائق اللازمة للسماح بالقبض على المشتبه بها وإجراء مقابلة رسمية معها، والبحث عن جميع الفرص من خلال القنوات الدبلوماسية لضمان استمرار التحقيق".