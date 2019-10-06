بلماضى يعلن تشكيلة الجزائر لمواجهة الكونجو الديمقراطية وكولومبيا

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر لكرة القدم اليوم الأحد تشكيلة من 23 لاعبا من أجل خوض مباراتين وديتين ضد الكونجو الديمقراطية وكولومبيا.



وشهدت القائمة غياب المهاجم آدم وناس للإصابة بينما عاد المدافعان أيوب عبد اللاوي وإلياس حساني إلى التشكيلة بعد غياب.



وتلتقي الجزائر بطلة أفريقيا مع الكونجو الديمقراطية في العاشر من أكتوبر تشرين الأول باستاد مصطفى تشاكر في البليدة قبل أن تواجه كولومبيا في مدينة ليل الفرنسية يوم 15 أكتوبر.



وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) عز الدين دوخة (الرائد السعودي).



مدافعون: جمال بلعمري (الشباب السعودي) عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني) رامي بن سبعيني (بروسيا مونشنجلادباخ الألماني) مهدي طاهرات (أبها السعودي) يوسف عطال (نيس الفرنسي) إلياس حساني (أردا كارجاني البلغاري) أيوب عبد اللاوي (سيون السويسري) إلياس شتي (الترجي التونسي).



لاعبو الوسط: عدلان قديورة (الغرافة القطري) إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي) مهدي عبيد (نانت الفرنسي) هشام بوداوي (نيس الفرنسي) سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي) يوسف بلايلي (الأهلي السعودي).



مهاجمون: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) ياسين براهيمي (الريان القطري) بغداد بونجاح (السد القطري) إسلام سليماني (موناكو الفرنسي) سعيد بن رحمة (برنتفورد الإنجليزي) زين الدين فرحات (نيم الفرنسي).