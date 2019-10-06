الشرطة الإيطالية تستعيد دراجة نارية بعد 28 سنة من سرقتها

يقول البعض إن مسار العدالة يتسم بالبطء في إيطاليا، لكن العثور على دراجة نارية (فيسبا) بعد مرور 28 عامًا على سرقتها يبدو مبالغا فيه بعض الشيء.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا|" أن شرطة كارابينيري ( قوات الدرك الوطني الإيطالية) في مقاطعة فيرارا جنوبي البندقية، استعادت يوم السبت دراجة نارية "فيسبا بياجيو 50" والتي تم سرقتها من مراهق في عام1991.



وواجه رجل أعمال يبلغ من العمر 44 عامًا، تقريبًا في نفس عمر الضحية، اتهام بتلقي بضائع مسروقة.



وعثرت الشرطة على الدراجة النارية، الذي تم إعادة صيانتها بالكامل، عندما حاول الرجل تسجيل المركبة التي اشتراها لابنه البالغ من العمر 16 عامًا، وفقًا لأنسا.



وقاد التحقيق إلى ضبط محركين لدراجات نارية يعتقد أنهما جزءان من مركبتين مسروقتين في نابولي في عامي 1995 و1999.