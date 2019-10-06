الإثيوبى ديسيسا يفوز بماراثون منتصف الليل فى نهاية سريعة

وضع ليليسا ديسيسا حدا لانتظار إثيوبيا لمدة 18 عاما عندما تفوق في نهاية سريعة على مواطنه موسينت جريمو ليفوز بسباق ماراثون منتصف الليل في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الأحد.



وأصبح ديسيسا، بطل ماراثون نيويورك وصاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم في موسكو قبل ست سنوات، أول إثيوبي يفوز بالماراثون في بطولة العالم منذ جيزاهيني أبيرا في 2001.



وحصل جريمو على الميدالية الفضية بفارق أربع ثوان ونال الكيني أموس كيبروتو الميدالية البرونزية.



وانتهى السباق بخيبة أمل للبريطاني كالوم هوكينز الذي نجح في تقليص الفارق مع المتصدرين قرب النهاية قبل أن يحتل المركز الرابع للمرة الثانية على التوالي، وفشل هذه المرة في تحقيق ميدالية بفارق ست ثوان فقط.



وقال ديسيسا: "هذه الميدالية من أجل 100 مليون إثيوبي يساندوني، أنا ثاني رجل من بلدي يفوز بهذا اللقب وهو ليس من أجلي فقط، بل من أجل بلدي".