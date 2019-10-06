إعادة فتح شبكة مترو هونج كونج مع الاستعداد لمزيد من الاحتجاجات

أعادت شركة إم.تي.أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونج كونج فتح شبكة مترو المدينة بشكل جزئي اليوم الأحد بعد إغلاق غير مسبوق ولكنها استمرت في إغلاق محطات كثيرة مزدحمة عادة مع استعداد المدينة لمظاهرات ضخمة في وقت لاحق اليوم.



واندلعت احتجاجات عنيفة في كل أنحاء ذلك المركز المالي الآسيوي، بعد ساعات من استخدام زعيمتها كاري لام سلطات طوارئ كانت آخر مرة استُخدمت فيها قبل أكثر من 50 سنة لحظر الأقنعة التي يستخدمها المتظاهرون لإخفاء هوياتهم.



وساد الهدوء هونج كونج يوم السبت مع إغلاق مترو الأنفاق ومعظم مراكز التسوق.



وتحدى مئات المتظاهرين المناهضين للحكومة حظرا على ارتداء الأقنعة وتظاهروا في الشوارع في كل أنحاء المدينة في وقت سابق من اليوم لكن بحلول المساء تفرق أغلبهم.



وقالت شركة "إم.تي.أر"، إنه نظرا لأعمال التخريب الخطيرة لن يتم فتح بعض المحطات اليوم الأحد لأن إصلاح المرافق التي تعرضت لأضرار يحتاج وقتا، وسيتم أيضا تقليص وقت تشغيل القطارات كي ينتهي الساعة التاسعة مساء قبل أكثر من ثلاث ساعات من وقت انتهائها العادي.