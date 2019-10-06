البرتغاليون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع لانتخاب برلمان جديد

يتوجه البرتغاليون اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية والتي يبدو أن الحزب الاشتراكي الحاكم يستعد لتحقيق فوز حاسم فيها.



ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن الحزب الاشتراكي بقيادة رئيس الوزراء أنطونيو كوستا سيترك المعارضة المحافظة خلفه بمسافة كبيرة هذه المرة.



ففي الانتخابات الأخيرة لعضوية البرلمان البرتغالي، قبل أربع سنوات، استطاع كوستا تأمين حكومة أقلية.



ومنذ أن تولت حكومة الأقلية برئاسة كوستا، والتي كانت مدعومة بمزيج من أحزاب الطيف اليساري، الحكم في خريف عام 2015، عملت على تامين النمو والاستقرار في البلاد التي تعرضت في السابق لصدمة بسبب الأزمة المالية، مما يعني أن حزبه سيخرج على الأرجح من هذا التصويت أكثر قوة.



وكان الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قد أنقذا البرتغال من الإفلاس في عام 2011 بحزمة مساعدات بقيمة 78 مليار يورو (86 مليار دولار).



وبعد ذلك بثلاث سنوات في إطار خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي، تعافت البلاد ماليًا منذ عام 2014؛ ومع ذلك، فإن سياسات التقشف في تلك السنوات أدت إلى خسارة المحافظين للسلطة.