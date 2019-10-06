سيفان: أنا رياضية شريفة

أكدت سيفان حسن مرة أخرى أنها رياضية شريفة بعد فوزها بذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم لألعاب القوى أمس السبت، بعد أيام من إيقاف مدربها ألبرتو سالازار لانتهاكه لوائح مكافحة المنشطات.



وعاقبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا) الأمريكي سالازار، وهو كبير المدربين في مشروع أوريجون برعاية نايكي، بالإيقاف لأربع سنوات يوم الاثنين الماضي بسبب "تسهيل استخدام مواد محظورة رياضيا".



ونفت نايكي ارتكاب أي مخالفة وتعهدت بالطعن وقالت إنها ستقف بجانب المدرب.



ولم يكن هناك أي حديث عن ارتكاب سيفان لأي مخالفة لكن مراسلي محطات تلفزيونية وجهوا إليها أسئلة تتعلق بالأمر في المنطقة المختلطة الخاصة بالمقابلات والمؤتمر الصحفي بعد السباق.



وقالت العداءة الهولندية المولودة في إثيوبيا إنها كانت تشارك في السباقات قبل فترة طويلة من انضمامها إلى مشروع أوريجون في 2016.



وأضافت: "كان أسبوعا في غاية الصعوبة ودارت العديد من الأمور في ذهني لكني أمتلك وكيل أعمال جيدا ويساندني حقا. أظهرت للعالم أنني رياضية شريفة".