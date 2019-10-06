واردات المصريين من السلع المعمرة تتخطى الـ 2.7 مليار دولار خلال 6 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات المصريين من السلع الاستهلاكية المعمرة إلى 2.785 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 2.636 مليار دولار خلال النصف المناظر من عام 2018، بزيادة قدرها 148.5 مليون دولارخلال عام.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات هواتف الأفراد ارتفعت إلى 725.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 607.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، كما ارتفعت واردات التليفزيونات إلي 333 مليون دولار مقابل 290.1 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



وفي المقابل، سجلت واردات السيارات تراجعًا إلى 1.081 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019 مقابل 1.097 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كذلك هبطت واردات الغسالات إلى 17.7 مليون دولار مقابل 30.5 مليون دولار، والثلاجات من 74.7 مليون دولار لـ70.8 مليون دولار، وأشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها من 18.1 مليون دولار لـ 8.8 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

