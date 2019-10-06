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حوادث

"الداخلية" تدك أوكار ودواليب المخدرات

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 05:59 ص
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (الدقهلية، مطروح، الإسكندرية)، ضربات قاسية من خلال حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا مواد مخدرة بمضبوطات "50 طربة لمخدر الحشيش و1.100 كيلو جرام لمخدر الهيروين و15 ألف قرص مخدر وبندقية خرطوش" بالدقهلية ومطروح والإسكندرية جائت كالتالى: ضبط (عدد 5 عاطلين – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالإسماعيلية والشرقية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى كمين أعد لضبطهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية حال إستقلالهم (عدد 2 سيارة ملاكى).. وبحوزتهم (عدد 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - مبلغ مالى - عدد 7 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم، وإستخدام السيارتين فى عملية النقل والترويج.

كما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية – سبق إتهامه فى قضية "مخدرات") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.. وبحوزته (عدد 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وكذا كمية من ذات المخدر وزنت جميعها 1،100 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

فيما تم ضبط (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح – سبق إتهامه فى قضية "تسلل عبر الحدود") لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (عدد 15.000 ألف قرص مخدر - بندقية خرطوش - عدد 5 طلقات خرطوش من ذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).. وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

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