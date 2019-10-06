الإحصاء: خروج 800 ألف شخص من صفوف العاطلين خلال عام

بأكثر من نقطتين مئويتين، هبط معدل البطالة إلى أدنى مستوياته خلال عام، مسجلًا 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019، مقابل 9.9% في الربع المناظر من العام السابق عليه، وذلك حسبما تظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



التراجع الأخير في معدل البطالة ليس الأول وإنما يعد حلقة سلسلة تراجعات سجلها معدل البطالة بدأت بنهاية عام 2018، حينما هبط المعدل من 10% خلال الربع الثالث من 2018 لـ 8.9% في الربع الرابع من العام نفسه، ثم إلى 8.1% في الربع الأول من 2019، وصولًا لـ7.5% خلال الربع الثاني من نفس العام.



ويشير جهاز الإحصاء، إلى خروج حوالي 800 ألف شخص من صفوف المتعطلين عن العمل خلال عام واحد فقط، بعد أن تقلص عددهم من 2.9 مليون عاطل خلال الربع الثاني من عام 2018 إلى 2.1 مليون عاطل في الربع نفسه من عام 2019.



وفي المقابل، تراجعت أيضًا أعداد المشتغلين إلى 28.1 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2019، مقابل 29.1 مليون مشتغل خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وانخفضت قوة العمل من 26.2 مليون شخص لـ 26 مليون شخص خلال فترة المقارنة ذاتها.