توالى الشهادات الدولية الإيجابية عن الاقتصاد المصرى

واصلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، استعراض شهادات المؤسسات الاقتصادية الدولية، بشأن أداء الاقتصاد المصري، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الذي بدأته الدولة المصرية نهاية عام 2016.



ولفتت الوزارة، إلى التقرير السنوي التاسع لبنك الاستثمار والذي صنف مصر في المرتبة الأولى كأكثر الوجهات جذبًا للاستثمار في إفريقيا للعام الثالث على التوالي.



كما تطرقت إلى تصريح لياو لي تشانج السفير الصيني بالقاهرة، بشأن تطلع بلاده مضاعفة استثماراتها في مصر إلى 15 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليار دولار في الوقت الحالي، كما استعرضت حديث الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية ماجد شوقي في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج بأن تحقيق السوق المصرية لأعلى مستويات النمو على مستوى المنطقة وتراجع معدل التضخم إلى أدنى مستوياته خلال ستة أعوام ونصف، وتواصل شركة بلتون المالية التركيز على مصر لأنها ترى فيها مجالًا واسعًا للنمو كشركة ولنمو الصناعة المالية في مصر خلال عام الحالي وحتى عام 2020.