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فن

حفل زفاف يجمع تامر حسنى وصفاء أبوالسعود.. صور

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:13 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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شارك عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في الاحتفال بزفاف شهد إسماعيل مرسي، وحرمه وفاء عكة، على عمرو أحمد، وذلك داخل فندق فورسيزونز نايل بلازا.

كان ضمن الحضور الشيخ صالح كامل وحرمه الفنانة والإعلامية الكبيرة صفاء أبوالسعود وكريمتيهما والنائب علاء عابد وحرمه الإعلامية بسمة وهبة والفنانة زينة، بالإضافة إلى عدد من مشاهير المجتمع منهم محمد عوف ورجب عوف ومحمد مظلوم وهاني العوضي ومحمد التاجوري وعلي البدري ورامي سعيد وأشرف فيليب والعميد وليد العشري وشيرين كريمة د.عادل إمام واللبنانية صباح غريب، ود. طارق زيدان وحرمه ومحمد جمال الدين، ومعتز بالله سعد وحرمه ووائل رفعت وحرمه ومحمد شبانة وحرمه، وغيرهم من أصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الرقص المتتالية التي أشعلها نجم الحفل تامر حسني حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وشارك في إحياء الحفل الفنان أحمد عصام الذي قدم فقرة مبهرة من الـ "fire works"، بالإضافة إلى استعراض افتتاح فقرة تامر حسني.

وتألقت العروسة بفستان زفاف خطف أنظار الجميع من تصميم الفنان العالمي هاني البحيري وحرصت والدة العروس وفاء عكة على تقديم أغنية "أمورتي الحلوة" بمشاركة تامر حسني وفرقته وسط آجواء مليئة بالبهجة والرومانسية.

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