انفوجراف.. "الإحصاء" يرصد رحلة صعود وهبوط البورصة خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الأوراق المتداولة المقيدة بالبورصة بدون صفقات إلى 15.3 مليار جنيه خلال شهر أغسطس 2019 مقابل 11.8 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه خلال عام، بينما كانت الأوراق المالية في يوليو 2019 قد بلغت 11.3 مليار جنيه.



ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الاوراق المتداولة بالبورصة أخذت اتجاهًا صعوديًا لأول مرة خلال عام 2019 بداية من شهر يونيو بعد أن ارتفعت من 9.8 مليار جنيه في مايو 2019 لـ10.1 مليار جنيه، ثم 11.3 مليار جنيه في يوليو 2019، وصولًا لـ15.3 مليار جنيه في أغسطس 2019.



كما أظهر التقرير، انخفاض جميع مؤشرات البورصة خلال الفترة بين أغسطس 2018، 2019، حيث هبط مؤشر "EG X30" من 1609.4 نقطة في أغسطس 2018 لـ14835.4 نقطة خلال الشهر نفسه من عام 2019، كذلك تراجع مؤشر EG X20 من 15691 نقطة لـ 14329.1 نقطة، ومؤشر EG X100 من 1936.4 نقطة لـ 1455.1 نقطة، ومؤشر EG X70 من 747.4 نقطة لـ553.3 نقطة، ومؤشر النيل من 465.7 نقطة لـ 457.9 نقطة خلال فترة المقارنة ذاتها.