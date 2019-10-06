جهاز العاشر: إصدار 21 قرارا بغلق وتشميع وحدات سكنية مخالفة

أعلن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن الحملة المكبرة التي شنها الجهاز بأحياء المدينة أسفرت عن إصدار 21 قرارًا بغلق وتشميع وحدة سكنية مخالفة لشروط للقانون شروط الإسكان بالحي السادس.



وأوضح "شاهين"، أن الحملة تأتي في إطار جهود الجهاز للتصدي لمخالفات الباعة الجائلين والمتعديين على أراضي الدولة من إشغالات الطرق، كما شملت الحملة اتخاذ إجراءات حازمة ضد المستحوذين على بعض الأماكن الزراعية بوضع اليد، موضحًا أن إدارات الجهاز سوف تستمر في الحملات وذلك لتحقيق حياة آمنه لسكان المدينة وأن تظهر بالمظهر اللائق بها.



رافق رئيس الجهاز الحملة شرطة التعمير وإدارة التنمية ولجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز وشرطة المرافق.