تعرض خط أنابيب نفطى كولومبى لأضرار خلال تفجير

قالت شركة إيكوبترول النفطية الحكومية الكولومبية إن خط أنابيب تراسنديانو النفطي الكولومبي لحقت به أضرار في هجوم بالقنابل مما أدى إلى تسرب النفط الخام إلى نهر مجاور.





وأضافت الشركة، في بيان لها، إن الهجوم وقع في بلدة أوريتو في إقليم بوتومايو.





ويعتبر هذا الهجوم هو الهجوم التاسع الذي يتعرض له هذا الخط خلال العام الحالي.





وعلى الرغم من أن شركة إيكوبترول لم تذكر اسم الجماعة المسؤولة عن الهجوم، لكن متمردي جيش التحرير الوطني اليساري، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يشن عادة هجمات على البنية الأساسية للنفط.