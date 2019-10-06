حظك اليوم.. برج الحوت الأحد 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحوت قالت:



مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا يساهم في مساعدتك ونجاحك، ويقدم لك النصائح والإرشادات، ويسهّل أمامك الطريق، ويسمح لك بتحقيق حلم قديم.



عاطفيًا: هدايا وآمال تتجسد بعشق كبير يرضي العقل أيضًا، ويحمل معه الإعجاب الفكري والاحترام والتقدير.



صحيًا: أنت معرض للإصابة بالتعب نتيجة الانهماك المتواصل في العمل، لذا عليك أن تنال قسطًا وافيًا من النوم، وتناول المغذيات القادرة على تزويدك بالطاقة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.