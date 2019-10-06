حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: قد يحمل هذا اليوم عاصفة يجب أن تسيطر عليها، وأزمة تضطر معها إلى اتخاذ القرارات السريعة، وتطال حياتك المهنية كما الشخصية.



عاطفيًا: إذا كنت عازبًا تحتاج إلى أن تكون أكثر قربًا من الشخص الذي تحبه وتحتاج إليه، وأحد مواليد الدلو يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة.



صحيًا: تتعرض لحالات الضغط التي تؤثر في حيويتك، ابتعد قليلًا عن الضجة وتردد إلى أماكن هادئة لتسترجع قواك وحيويتك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.