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تعرض خط أنابيب نفطى كولومبى لأضرار خلال تفجير
عالم
سقوط عشرات القذاف على مدينة الصدر فى العراق
الأحد 06/أكتوبر/2019 - 02:01 ص
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أفادت فضائية سكاي نيوز، فى نبأ عاجل، نقلا عن مراسلها سقوط عشرات القذائف مجهولة المصدر على مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد.
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