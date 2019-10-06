حظك اليوم.. برج الجدى الأحد 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الجدي قالت:



مهنيًا: تعيش يومًا مميزًا يجعلك تتحرّر من الضغوط فتنقلب الأوضاع لمصلحتك وتطل على آفاق جديدة بحيث تبرز من بين المحظوظين في مجال عملك.



عاطفيًا: يوم مليء بالانفعالات الشديدة، وقد يولد مشكلة بين الحياة المهنية والعاطفية، ما يثير الحساسيات أو يجعلك تذرف الدمع وتشعر بالأسى.



صحيًا: تشعر اليوم أكثر من أي وقت مضى بالحيوية وبصحة جيدة، نتيجة التزامك ممارسة التمارين الرياضية والطعام الصحي.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.