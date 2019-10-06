حظك اليوم.. برج القوس الأحد 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: الوضع المضطرب اليوم يطالك مباشرة، ويعني إعادة النظر في بعض الاعتبارات أو الإنجازات، أو تغييرًا في صورتك ومظهرك.



عاطفيًا: لا تجعل من نفسك شخصية لا يمكن فهمها، بهذه الطريقة لن تجد أي فرصة للدخول في علاقات عاطفية جادة أبدًا.



صحيًا: التخلص تمامًا من تأثير المرض يحتاج منك إلى الكثير من الوقت، لكن الأمر يستحق العناء المبذول من أجله لأنك ستتخلص من أمر كان يسبب لك الكثير من الأرق.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.