موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

تقام مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، اليوم الأحد، فى مواجهة صعبة للفريقين.



ويدخل طلائع الجيش المباراة بحثاً عن تحقيق فوزه الاول فى المسابقة بعد الخسارة فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية.



بينما يحاول بيراميدز الحفاظ على المنافسة على صدارة بطولة الدوري بعد حصده لـ6 نقاط في المبارتين الماضيتين بالدوري الممتاز.



موعد مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

تقام مباراة طلائع الجيش وبيراميدز على استاد جهاز الرياضة العسكرى فى تمام الخامسة والنصف عصر اليوم الأحد.



القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وطلائع الجيش

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قنوات "أون سبورت" و"تايم سبورت" والبث الأرضي لها.