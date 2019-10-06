انطلاق فعاليات الأسبوع العاشر للبرنامج الثقافى بملوى

يتجدد اللقاء وتقام الكثير من الفعاليات الثقافية والعروض الفنية المتنوعة، والتي تناسب الكثير من الأذواق من خلال انطلاق فعاليات الأسبوع العاشر من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، اليوم الأول والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا "قصر ثقافة ملوى" بقرية دير أبوحنس خلال الفترة من ٥ إلى ١٠ أكتوبر الجارى بحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا.



تضمنت الفعاليات العديد من العروض الفنية لفرقة ملوى للموسيقى العربية، حيت قدمت كوكتيل من الأغانى منها "ألف ليلة وليلة" أداء جماعي، "حلوين من يومنا" لعبد الباقي، "نسم علينا الهوى" لرغدة، "بتنادينى تانى ليه" لمحمد عشري، مصطفى درويش "بهية".