أمر ضبط وإحضار لمتهم تسبب فى موت شاب بمدينة السلام

طلبت نيابة السلام، تحريات المباحث، فى واقعة وفاة شاب بعد حادث تصادم "توك توك" بمنطقة السلام، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم.



كان لقى عامل مصرعه بعدما اصطدم "بتوك توك" بمنطقة السلام، ولاذا صاحبه بالفرار.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى بوجود حادث ومصاب بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير عامل بالطريق صدمه "توك توك"، مما أسفر عن إصابتة بإصابات خطيرة، وتم نقلة إلى المستشفى وتوفى متأثرا بإصابته، ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة.