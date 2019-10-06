موعد مباراة الزمالك ونادى مصر والقنوات الناقلة

يدخل فريق الزمالك مواجهة جديدة فى مشواره المحلى، اليوم الأحد، عندما يستضيف نظيره نادى مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على استاد السلام.



ويسعى الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية، بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية، ليحصد 6 نقاط واكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل لقاء فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف.



أما نادى مصر حصد نقطة واحدة من أول جولتين له فى الدورى ولم يسجل أى هدف حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.



موعد مباراة الزمالك ونادي مصر

تنطلق مباراة الزمالك ونادى مصر فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، على استاد السلام، ضمن مباريات الدوري الممتاز.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونادي مصر

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر قنوات "أون سبورت" و"تايم سبورت" والبث الأرضي لها.