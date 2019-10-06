20 قتيلًا بهجوم على موقع للتنقيب عن الذهب ببوركينا فاسو

لقي 20 شخصًا مصرعهم خلال هجوم على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر أمنية، أمس السبت.





وقال مصدر أمني: "هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا" غالبيتهم من عمال المناجم.





وأكد مصدر أمني آخر لوكالة فرانس برس حصول الهجوم، مشيرًا أيضًا إلى وجود عدد من الجرحى، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.





ومنذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب أفريقيا دوامة عنف تنسب إلى مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة أو بتنظيم داعش.





وأدت الهجمات إلى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا إلى مناطق في جنوب البلاد، حيث التهديدات الإرهابية أقل، كما أدت هذه الأحداث الى إقفال نحو ألفي مدرسة.





ويبدو جيش بوركينا فاسو عاجزًا عن وقف هذه الهجمات، وبعد أن كانت تطاول المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضًا إلى الشرق وبعض مناطق الغرب.