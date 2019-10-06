حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الأسد قالت:



مهنيًا: ترتفع نسبة النجاح وتقوى المعنويات، قد تبادر إلى مشاريع بنّاءة وتحرز التقدم، كما تتاح لك فرص مالية كبيرة وتتعزز علاقة مهنية.



عاطفيًا: يوم ناشط جدًا على الصعيد العاطفي، أنت على موعد مع سلسلة أحداث إيجابية وأجواء من الحب والرومانسية.



صحيًا: تجد البراهين الضرورية لإقناع الآخرين بضرورة ممارسة الرياضة للمحافظة على الصحة سليمة ومعافاة، والقيام ببعض الأعمال اليدوية التي تخفف من حدة التوتر.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

