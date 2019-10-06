حظك اليوم.. برج الجوزاء الأحد 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: يحمل هذا اليوم جديدًا وأحداثًا مميزة، ويحصل تغيير في حياتك المهنية، وترى أن عليك مضاعفة تحرّكاتك واتصالاتك، فتتلقى مساعدة لم تكن تتوقعها.



عاطفيًا: تمر بتجربة رومنسية وتتعرض لحرج، أو تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، ويمكن أن تنشب خلافات ونزاعات وأوضاع دقيقة.



صحيًا: ممارسة التمارين الرياضية بين ثلاثين وخمس وأربعين دقيقة من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع تعود بفائدة كبيرة على الجسم.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.