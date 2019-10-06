زيدان يشيد بحارس مرمى الريال رغم "الخطأ الصغير"

دافع مدرب ريال مدريد الإسباني زين الدين زيدان عن حارس مرمى فريقه الفرنسي ألفونس أريولا، معتبرًا ما حصل معه خلال مباراة غرناظة "خطأ صغيرًا".





وقال زيدان عقب المباراة التي انتهت بفوز الفريق الملكي على غرناطة 4-2 ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإسباني: "ليس لدي ما أقوله لأريولا بشأن ماحدث، هو يعلم بالفعل أنه ارتكب خطأ صغيرًا".





وكان أريولا قد عرقل أحد مهاجمي فريق غرناطة داخل منطقة الجزاء مما جعل الفريق المضيف يسجل هدفه الأول في الشوط الثاني، ويعود إلى أجواء المباراة بعد أن كان متاخرًا بثلاثة أهداف.





ونقل موقع "GAOL" عن زيدان قوله: "بالنسبة لي إذا رأينا المباراة ككل، لقد لعب أريولا بشكل جيد للغاية، ليس فقط لإيقاف التسديدات بل لتواصله مع الدفاع أيضًا، أنا سعيد لأجله".





من جانب آخر أشاد زيدان بنجم فريقه وأبرز صفقات ريال مدريد في الميركاتو إيدن هازارد، بعد أن سجل الأخير أول أهدافه مع الريال.





وقال زيدان:"نحتاج إيدن في تلك الحالة، أن يلعب جيدًا ويسجل، لقد كان سعيدًا في غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، نحن سعداء لأجله عقب هذا الهدف، ونتمنى أن يكون الأول بين الكثير".





وأضاف: "أردت منه أن يؤدي مباراة مشابهة، من الطبيعي أننا نريده جميعًا بخير، لقد كان قادرًا على خلق تمريرات حاسمة بالإضافة إلى التسجيل أيضًا".





تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتل صدارة الليغا في الوقت الحالي، برصيد 18 نقطة من أول 8 جولات.