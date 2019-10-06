"ثقافة جنوب سيناء" تضىء شرم الشيخ احتفالا بذكرى النصر

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية بمحافظة جنوب سيناء؛ احتفالا بالذكرى الـ ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث نظمت مديرية الثقافة بجنوب سيناء حفلا فنيا لفرقتى الإسماعيلية والعريش للفنون الشعبية، مساء أمس السبت، بالمسرح الصيفى لقصر ثقافة شرم الشيخ.



بدأت فعاليات الحفل بعرض فنى لفرقة الإسماعيلية وتقديم باقة من التابلوهات الفنية المستوحاة من التراث الإسماعيلاوى منها رقصات "الصيادين والضمه وفاصل للتنورة الراقصة والسمسمية وتابلوه بتغنى لمين يا حمام"، تصميم رقصات عمرو عجمى وفاروق مصطفى، موسيقى وألحان الفنان ماهر كمال، تدريب شريف مبارك ومجدى جبرالله.



أعقبها عرض فنى لفرقة العريش للفنون الشعبية وتقديم باقة متنوعة من عروض التراث السيناوى منها "الدبكة السيناوية ورجال سيناء وعرض الأفراح والدحية"، تصميم وإخراج عاطف عبدالحميد، تدريب سامح الكاشف، ألحان عبدالرحمن البيك، غناء المطرب غريب مؤمن.



وحضر الحفل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الحفل، والذى ألقى كلمة شكر فيها كل القائمين على الحفل ومنح الفرقتين مكافأة مالية لتميزهم، اللواء عبدالفتاح حلمى، مستشار المحافظ للإعلام، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، والنائب مجدى بيومى، عضو مجلس النواب، ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وعددا من ضيوف مدينة السلام.