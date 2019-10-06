حظك اليوم.. برج الثور الأحد 6 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:



مهنيًا: تقوم بتحرّكات للدفاع عن مشاريعك وتسويقها لكسب الأرباح، تواجه بعض العراقيل، لكنك تطرح أفكارًا جديدة للتخلص منها.



عاطفيًا: تفادَ إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقًا.



صحيًا: أمامك طريقتان للحفاظ على مستوى سكر صحّي في الدم إذا كنت مصابًا داء السكري: تفادَ تناول الحلويات، ووزّع النشويات بشكل منتظم خلال يومك.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.