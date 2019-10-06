تنفيذ 1700 حكم قضائى فى حملة أمنية بالمنيا

نجحت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن المنيا، بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ عدد كبير من الأحكام القضائية، حيث تم ضبط 1700 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة خلال حملة أمنية مكبرة.



وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية بنجاح مباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق والتعاون مع أجهزة البحث الجنائي بمراكز ومدن المحافظة في ضبط 1700 متهم هارب من أحكام قضائية مختلفة من بينها أحكام جنائية وآخري أحكام حبس جزئي ومستأنف.



وتم التحفظ علي المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لتنفيذ الأحكام الصادرة عليهم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات.