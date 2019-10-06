حظك اليوم.. برج الحمل الأحد 6 أكتوبر2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: تشكو الملل وتراوح أعمالك مكانها، راجع حساباتك كي تنظم وضعك المهني وتتمكن من تمويل مشروع أو طلب قرض ما.



عاطفيًا: تبدو واضحًا في مواقفك الإيجابية تجاه الحبيب ومصممًا على تقوية العلاقة، تثق بنفسك وتكون شجاعًا وصادقًا.



صحيًا: حالات القلق الدائم ليلًا تؤثر سلبًا على وضعك الصحي، وتبقيك عاجزًا عن القيام بواجباتك المهنية كما يجب ومقصرًا في أمور كثيرة.



جدير بالذكر، أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.