اليوم.. إجازة بالبنوك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر

يبدأ الجهاز المصرفي اعتبارًا من صباح اليوم الأحد، تنفيذ قرار البنك المركزي المصري، باعتبار إجازة رسمية بالجهاز الحكومي بمناسبة احتفالات انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيد.



وبناء على بيان رسمي صادر للبنوك، فقد عطل البنك المركزي العمل بالجهاز المصرفي خلال ذلك اليوم.



ويستأنف الجهاز المصرفي عمله، اعتبارا من الإثنين المقبل.



كان الجهاز المصرفي قد حصل على يومين إجازة باعتبارهما يومي الراحة الأسبوعية المحدد خلال السبت والجمعة من كل أسبوع، وبذلك يكون رصيد البنوك من الإجازات 3 أيام.