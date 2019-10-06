افتتاح مشروع 40 أتوبيسا فائق الجودة.. والتذكرة بـ10 جنيهات

أعلن المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، افتتاح مشروع الأتوبيس الفائق الجودة، كأحد مشروعات "استدامة النقل في مصر"؛ تزامنًا مع احتفالات مرور 46 عاما على انتصارات 6 اكتوبر، لافتًا إلي أن المشروع ينفذه جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بوزارة النقل، ومحافظة الجيزة، والقطاع الخاص متمثلًا في التحالف المصري الإماراتي "شركة مواصلات مصر"، موضحًا أن سعر التذكرة لن يتخطة الـ10 جنيهات.



وأضاف "الشربيني" في تصريح لـ"الدستور"، أن المشروع يعد نقلة نوعية في مجال نقل الركاب في مصر، ويهدف إلى إنشاء وتشغيل خطوط أتوبيس فائق الجودة لربط 6 أكتوبر والشيخ زايد وطريق الواحات ومدينة الإنتاج الإعلامي بمحطة مترو جامعة القاهرة.



وأشار "الشربيني" إلى أن المشروع يهدف إلى تغيير ثقافة النقل وتغيير أسلوب الانتقال للتحول من استخدام السيارات إلى استخدام الأتوبيس الفائق الجودة، مما يؤدي إلى خفض الكثافة المرورية وتوفير استهلاك الوقود وتقليل تكاليف استيراد قطع غيار السيارات، وذلك عن طريق تشجيع مستخدمي السيارات الخاصة لاستخدام أتوبيس ذي جودة فائقة.



وأوضح أن المشروع يضم 40 أتوبيسًا، ويتبع نظاما إلكترونيا جديدا تملكه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإدارة وتشغيل الأتوبيسات، مما يوفر متابعة دائمة للمشروع، وإصدار التذاكر داخل الأتوبيس والمحطات الرئيسية، لافتًا إلى أن خطوط سير الأتوبيس تضم خطًا مباشرًا بدون توقف من مدينة 6 أكتوبر إلى محطة مترو جامعة القاهرة، وخطين داخليين في مدينة 6 أكتوبر لخدمة سكان المدينة.