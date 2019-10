عرض فيلم "المحارب" بسينما المركز الثقافى بطنطا

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوير المجيدة والعيد القومى لمحافظة الغربية، نظم نادى السينما بالمركز الثقافي بطنطا عروض أفلام وثائقية عن انتصارات أكتوبر، حيث عرض النادى فيلم المحارب لرواد المركز، وبدأ مركز تنمية المواهب أولى أيام الموسم السادس بفصول تعليم الرسم والبالية وكورال الأطفال والشباب وعزف الجيتار.



كما أقام فصل الرسم بالمركز ورشة عمل فنية تدريب الفنانة مريم ساويرس، حيث قامت بتدريب الأطفال على رسم الجندى المصرى، كما تابعت رسوم الشباب لعمل بورترية لأهم الشخصيات البارزة بمحافظة الغربية؛ استعدادا للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.



وقام فصل الجيتار باستكمال بروفات حفل المواهب بأوبرا الإسكندرية، حيث واصل الدكتور أحمد عبدالرحمن تدريب الطلاب على عزف العديد من المقطوعات الموسيقية العربية والعالمية منها "Carmen habanera - Osole mio - Apache - In the hall of the mountain king - Mission impossible - James Bond - البخيل وأنا" عمرخيرت.