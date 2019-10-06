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الثقافة

بالصور.. "ملحمة الأغانى الوطنية" بثقافة المنوفية

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 01:28 ص
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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نظمت مكتبة الطفل والشباب بسمادون بفرع ثقافة المنوفية ورشة حكي بعنوان "الأمانة"، تضمنت تعريف الأمانة، وأنها الطريق الحقيقي للوصول للنجاح، فكل منا يحمل أمانة لا بد له أن يؤديها، فالطبيب مؤتمن على مرضاه والمدرس مؤتمن على تلاميذه والعالم يحمل أمانة لأبد له أن يؤديها بصدق وإخلاص ولا يتخلي عنها وذلك تحت اشراف مسؤل النشاط.

كما أقام بيت ثقافة بركة السبع لقاء أدبي بعنوان "ملحمة الأغاني الوطنية واغاني النصر" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ناقش فيها أدباء الموقع الأعمال الأدبية الخاصة بانتصارات اكتوبر، أدار اللقاء محمد الدروفي.

وفي الإطار الفني أعد بيت ثقافة الماي معرض رسوم أطفال بعنوان "نصر اكتوبر" تضمن أجمل اللوحات الفنية التي عبر فيها الأطفال عن فرحتهم بالنصر العظيم، واستكمالا للورش الفنية أعد بيت ثقافة قويسنا ورشة لتعليم الموسيقى تحت إشراف ربيع البلكيمى، تناول فيها التدريب على آلة الاورج والعود والتعرّف على السلم الموسيقي، وتحديد مكان المفاتيح تمرين الأصابع تعلم قراءة النوتات الموسيقيّة لعب أكثر من نغمة في وقت واحد مع التدريب على الألحان المختلفة.

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