ضبط 15 قطعة سلاح نارى غير مرخص بالمنيا

ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا 15 قطعة سلاح ناري غير مرخصة و9 متهمين وبحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة والهيروين والحشيش قبل بيعها وترويجها علي عملائهم بالمحافظة.



كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بنجاح أجهزة البحث الجنائي بالمحافظة في ضبط 15 قطعة سلاح ناري غير مرخصة من بينها بندقية آلية و4 بنادق خرطوش وطبنجة و9 فرد رصاص وخرطوش محلية الصنع.



كما ضبطت مباحث مكافحة المخدرات تحت إشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، 9 قضايا مخدرات منهم 4 قضايا تعاطي و5 اتجار حيث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم أقراص مخدرة وهيروين وحشيش.



تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

