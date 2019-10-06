اليوم.. افتتاح 5 مدارس بدمياط الجديدة

كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه سيتم افتتاح عدد (5) مدارس جديدة بمدينة دمياط الجديدة وتوسعات بمدرسة أخرى للتعليم الأساسي والثانوي بالمدينة تصل تكلفتهم نحو 70 مليون جنيه، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار السادس من أكتوبر، ذلك اليوم الخالد المشهود في تاريخ الوطن والذي استطاع فيه رجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه تحرير أرضنا من دنس الاحتلال، وذلك بحضور الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية.



وأضاف رئيس الجهاز فى تصريحات لـ"الدستور"، أن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ المنشآت التي تساعد في تنمية مدينة دمياط الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لسكان المدينة والمساهمة في تطوير العملية التعليمية.



ومع زيادة الكثافة السكانية بعد تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان مثل (سكن مصر- دار مصر للإسكان المتوسط - JANNA للإسكان الفاخر- الإسكان المتميز).



وأوضح رئيس الجهاز أن الجهاز نفذ بالفعل عدد (7) مدارس (تعليم أساسي - ثانوي) بإجمالي (226) فصلا تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ (4) مدارس منها وجارٍ الانتهاء من الثلاث مدارس الآخرى بأحياء المدينة المختلفة (الثالث- الرابع- الخامس- السادس) ضمن خطة العام المالي (2018 2019)، والتي يتم نقلها من جهاز المدينة إلى هيئة الأبنية التعليمية بدمياط بنظام نقل الأصول لاستيعاب عدد كبير من أبناء المدينة في العام الدراسي الجديد (20192020) والتي ستساهم في تخفيض كثافة الفصول داخل المدارس القائمة حاليًا في المدينة وتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور لوجود المدارس بجوار محل إقامتهم.



وأشار إلى أن الجهاز قام بتنفيذ مدرسة (النيل) بالمجاورة (30) بالحي السادس وتم بدء الدراسة بها بمرحلة رياض الأطفال بالعام الماضي ومن المقرر بدءالدراسة بالمرحلة الابتدائية هذا العام.



وأكد رئيس الجهاز أن تشغيل تلك المدرسة يعد إضافة قوية وجديدة لمنظومة التعليم بالمدينة حيث يعتبر جهاز المدينة من الأجهزة الأكثر تميزًا في تنفيذ مدرسة النيل على مستوى المدن الجديدة.