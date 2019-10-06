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الثقافة

ثقافة شمال سيناء تحتفل بانتصارات أكتوبر (صور)

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:59 ص
ثقافة شمال سيناء
ثقافة شمال سيناء تحتفل بانتصارات أكتوبر
ايهاب مصطفى
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عقدت المواقع الثقافية بفرع ثقافة شمال سيناء محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وقصص من حياة المجاهدين بمواقعها المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة العريش، أمسية شعرية عن انتصارات أكتوبر بمدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية العسكرية للشاعرين حاتم عبدالهادي ومصطفى آدم، حيث تم إلقاء بعض القصائد عن العبور وسيناء ودور أهل سيناء في هذه الحرب.

كما نظم قصر ثقافة العريش أيضًا أمسية أدبية بمدرسة الشهيد رفيق عزت للشاعر البدوي رمضان المنيعي والقاص محمود طبل، عبروا فيها عن اعتزازهم بأرضهم، ثم تطرقوا من خلالها إلى ما تمر به سيناء حاليًا من اعتداءات من جانب الخارجين عن الدين الإسلامي الصحيح الذي دعا إلى المحبة والسلام.

كما عقد محاضرة بعنوان "ديوان شعر رمال الصحراء" للدكتور صلاح فاروق بالمكتبة العامة تناول فيها هذا الديوان بدراسة نقدية تحليلية، وذلك بحضور أعضاء نادي أدب العريش.

وعقدت محاضرة بعنوان "مصر التي لايعرفونها' ببيت ثقافة قاطية للدكتور سريع حسين سالم، والذي تحدث خلالها عن أهم ما يميز مصر عن دول العالم، وتحدث عن أصل التسمية، ومكانتها الجغرافية، ومناخها وأهم الموارد الطبيعية، ومجالاتها الزراعية والصناعية والتجارية، وأيضًا تحدث عن تاريخ مصر عبر العصور القديمة، وأيضًا ذكر العلم والثقافة والديانات والسياسة الخارجية.

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