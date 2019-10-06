بالصور.. بيت الشعر بالأقصر يشارك فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر

على طريقته احتفل بيت الشعر بالأقصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، بإقامة حفل فني وأمسية شعرية تحت عنوان " قصائد أكتوبرية" بمشاركة الشاعرين، أحمد قنديل وعبدالله الشوربجي.



تلاها حفل تكريم للأستاذ سعد فاروق، رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بمناسبة تقاعده وبلوغه السن القانونية، وذلك تقديرًا لخدماته الجليلة وتعاونه المستمر مع بيت الشعر وإسهاماته الفاعلة في تحقيق الأهداف المشتركة والتنسيق الدائم بين إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفروعه كافة مع بيت الشعر، مما أثمر الكثير من النجاحات وقدم مثالًا رائعًا يحتذى في مجالات خدمة العمل الثقافي العام ويختتم الأمسية بحفل فني لفرقة الموسيقى العربية عانقت فيه الأغاني الوطنية قصائد الشعراء.



بدأ الحفل بالأمسية الشعرية التي قدمها الشاعر عبيد عباس والتي بدأها بالشاعر أحمد قنديل قارئًا من سيرته الإبداعية: الشاعر أحمد قنديل شاعر وعضو اتحاد كتاب مصر له خمسة دواوين شعرية: (ركض فرس) ٢٠١٣... وديوان (ترنيمة على وتر الحلم) ٢٠١٥... وديوان ( يا بنت عشقي) ٢٠١٧... وديوان ( لا تهمل النون) ٢٠١٧.. وديوان ( الشعر قمح الطيبين) ٢٠١٨.



وقد قرأ من شعره:

هَلْ

مَضى بي شيبُ عمْري

أمْ سُرِقتُ؟

أرجِعيني حيثُمَا كانتْ..

وَكُنت ُ

أرجعِيني قبلَ أنْ أنسَى

زهوري

مرَّت الأزهار عَدْوًَا

وَوقفت ُ

أرجعيني

مِثلما الطِّفل خَفيفًا

يَرضَع الأحلامَ لا يُثنيهِ وقت ُ

أرجعيني لاتقولي لي:ْ

مُحالٌ

لم يزلْ في القلبِ نبض ٌ لا يُفَتُّ

ومما قرأ أيضًا:

أمْشِي

وَحُسنُ الظَّنِّ يَسبقُ

خُطوَتِي

لمْ أدرِ

هَلْ سَابَقتُهُ

أمْ كُنتُ دَونَهْ!؟

سِرنَا سَويَّا والخرائط ُ فِي يَدي

أتَشَوَّف التأويلَ عن ثقبِ السَّفينَةْ

هذي بلادُ العُرب ِ فوق َ خَرائطِي

النِّيل ُ

قَطَّب َ للفرات ِ هنا جَبينه ْ



ثم تلاه الشاعر عبدالله الشوربجي، والذي درس اللغة العربية وآدابها في كلية دار العلوم جامعة القاهرة ثم كلية الآداب جامعة طنطا، ومن إصداراته عدةدواوين شعرية وهي: "‎نانا، قراءة في جسد امرأة عارية، الحب في عينيك، امرأة من عسل ونار، أشهد ألا حبية غيرك، أبانا الذي في الصيدليات، هو نقي هي طازجة جدا، ثاني أوكسيد الصمت، أبولهب يعتني بأظافره، يكاد صمتها يضيء، أبوالطيب المصري ستة أجزاء".

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وقد قرأ من شعره:

يسعى..

يُخبِّيءُ توبة ًفي جيبهِ

لحبيبةٍ قد عيَّرتهُ بذنبهِ

يسعى..

و(هذا ما جناه أبي )

وفي عينيهِ مما قد رآه بجُبِّهِ

في كفِّهِ صبرٌ

على كتفيهِ من وجع السنين

ورقعة ٌفي ثوبهِ

حَمَّالُ صخرَ بلالهِ

أحدٌ

وما أحدٌ يجيبُ أذانهُ

في شعبهِ



ومما قرأ أيضًا:

أنا الذي لمْ يكنْ يختارُ خطوتَهُ

أمشي لأمشي

ولا خوفٌ

ولا حذرُ

في صُرَّة العمر

عصيانٌ يضلِّلني

من كل فجٍّ عميقٍ جاءني زُمَرُ

حقائبُ الذنبِ لما أرهقتْ كتِفِي

بكيتُ خمسًا

لعلَّ الذنبَ يُغتفرُ

بعضُ الدموعِ صلاة ٌ

بعضُها سِوَرٌ

وكلُّها عن خطايا العمرِ تعتذرُ



كما تحدث الشاعر حسين القباحي، مدير بيت الشعر بالأقصر، في كلمة له، عن ذكريات حرب أكتوبر ودور أبنائنا الجنود في الدفاع عن تراب الوطن الغالي، متحدثًا عن ضرورة أن يكون للمؤسسات الثقافية دور في إحياء مثل هذه المناسبات الوطنية التي تعزز قيمة الانتماء إلى الوطن.



وفي الجزء الختامي من الليلة احتفل جمهور بيت الشعر بتكريم الأستاذ سعد فاروق بتسليمه درع بيت الشعر بالأقصر؛ تقديرًا لإسهاماته في خدمة الثقافة في إقليم جنوب الصعيد الثقافي وتعاونه المثمر والمستمر مع بيت الشعر وأحيا الفقرة الفنية بعض فناني فرقة الأقصر للموسيقى العربية مع باقة من الأغاني الوطنية.