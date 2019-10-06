جهاز أكتوبر الجديدة: 3.154 مليار جنيه للبنية التحتية والوحدات السكنية

قال المهندس مجدي يوسف، رئيس جهاز مدينة اكتوبر الجديدة، إن ذكرى مرور 46 عاما على انتصار حرب أكتوبر ستتزامن مع افتتاح 4 مشروعات قومية بقيمة 3.154 مليار جنيه.



وأضاف «يوسف» في تصريحات لـ«الدستور»، أنه سيتم افتتاح مشروع محطة الصرف الصحي بمنطقة ابني بيتك (6) بالمدينة بقيمة 40 مليون جنيه تعمل بطاقة 105 آلاف متر مكعب كل يوم، وافتتاح محطة كهرباء بقطاع (أ) بمنطقة الـ800 فدان والتى تعمل بقدرة إجمالية 160 ميجا فولت أمبير بقيمة 84 مليون جنيه، بالإضافة إلى افتتاح محطة رافع المياه بطاقة إجمالية 85 ألف متر مكعب لكل يوم بمنطقة ابني بيتك "6" وتبلغ تكلفتها 30 مليون جنيه.



وكشف رئيس الجهاز عن افتتاح مشروع (384) عمارة بواقع 9216 وحدة سكنية بقطاع (أ) بمنطقة الـ (800 فدان)، على مساحة 200 فدان، وتبلغ تكلفة المشروع 3 مليارات جنيه.



وأضاف أن المشروع يشمل الانتهاء من كفاءة الخدمات، والانتهاء من البنية التحتية والمرافق والطرق ومحطات الصرف الصحي، فضلًا عن مدراس للتعليم الأساسي، وحضانة، ونادي خماسي، ووحدة صحية، وأسواق تجاري ومنطقة ترفيهية.