ثقافة الغربية تحتفل بانتصار حرب أكتوبر

يواصل فرع ثقافة الغربية استعداداته للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأعلن قصر ثقافة طنطا عن تنظيمه لمحاضرة ثقافية يوم 7 أكتوبر تحت عنوان "تأثير انتصار أكتوبر على مصر والوطن العربي" بحضور اللواء متقاعد إبراهيم عمار، أحد أبطال القوات المسلحة، متحدثًا عن أهم الإنجازات اﻹقليمية والدولية بعد انتصار مصر في حرب أكتوبر 73.



ومن جانبه، أكد قصر ثقافة غزل المحلة عن تنظيم ندوة بعنوان "بطولات الفدائيين خلال حرب أكتوبر"، يحاضر فيها محمد الجزار، مستعرضًا أهم الهجمات التي قام بتنفيذها الفدائيين قبل ساعات من بدء حرب أكتوبر.



كما تقيم دار الكتب بطنطا يوم 7 أكتوبر الحالي محاضرة للاحتفال بمرور 46 عامًا على تحرير القوات المسلحة المصرية لأرض سيناء الغالية، وذلك بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني، وبحضور العقيد متقاعد سعيد الشاذلي أحد أبطال حرب أكتوبر 73، للحديث عن أدق الأسرار قبل ساعات من الهجوم المصري الكاسح على نقاط الدفاع الإسرائيلية، وكيف استطاعت القوات المصرية من اجتياح خط برليف والسيطرة على أرض سيناء في غضون 6 ساعات من بداية الهجوم.



فيما ينظم بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي يوم 8 أكتوبر عرضًا لأحد الأفلام التسجيلية عن أحداث حرب أكتوبر، وأهم التفاصيل الخاصة باستعدادات القوات المسلحة قبل بدء الهجوم، ويعقب العرض إقامة معرض للفنون التشكيلية بمشاركة مجموعة من فناني محافظة الغربية تحت عنوان "يوم الكرامة".