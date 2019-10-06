وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين فى حريق بالإسكندرية.. صور

لقي شخصين مصرعهم وأصيب ثلاثة أخرين، إثر اندلاع حريق بورشة تصنيع عطور أسفل عقار كائن بشارع سنان باشا خلف قسم المنشية بحي الجمرك.



وتوجهت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بالموقع لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة.



وتم استدعاء فوري لقوات وحدة الحماية المدنية التي تمكنت من إخماد الحريق، الذي أسفر عن وفاة شخصين كانوا متواجدين بداخل الورشة التي تحوي مواد تُساعد على الاشتعال، وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم على الفور من خلال سيارات الإسعاف لمستشفى رأس التين العام.



وانتقلت رئيس حي الجمرك إلى المستشفى للإطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ومتابعة توفير كافة الإمكانيات الطبية والرعاية اللازمة لهم.



جاء ذلك بحضور قوات قسم شرطة المنشية بقيادة العميد أشرف عبدالله، مأمور القسم، ومعاوني المباحث لمتابعة تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين.