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مصر

"التخطيط": نظام إنذار مبكر للأمراض الوبائية بالتنسيق مع "الصحة"

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:54 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تدشين وحدة إنذار مبكر للأمراض الوبائية في مصر بالتنسيق مع وزارة الصحة بناءً على قاعدة بيانات المواليد والوفيات، موضحة أن وزارة الصحة حددت قائمة بأخطر 100 مرض وبائي لرصد معدل انتشارها على مستوى الجمهورية وتحديد أي بؤر محتملة للإصابة بتلك الأمراض مبكرًا للتصدي لها، بالإضافة إلى تدشين منظومة إلكترونية للتسجيل مواليد اللاجئين وتتبع زواج القاصرات.

وأفادت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أنه منذ تدشين المنظومة في عام 2017 وحتى الآن تم تسجيل 5.1 مليون حالة ميلاد، ومليون حالة وفاة، وتوفير حوالي 30 مليون دولار سنويًا من موارد الحكومة المصرية.

ولفت إلى أن تطوير منظومة تسجيل المواليد والوفيات أدى إلى زيادة دقة البيانات من 72% في السابق إلى 98% حاليا، وتتبع الأمراض الوبائية، وتتبع زواج القاصرات، تسجيل وفيات حديثي الولادة ووفيات الأمهات، وإنشاء وتصميم لوحات جغرافية لأسباب الوفيات بمصر، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه عن طريق تحديث قواعد البيانات للجهات الحكومية المختلفة، ولبن الأطفال المدعم التطعيمات التموين، والتأمين الصحي، والمعاشات، وإصدار إعلام الوراثة، وإتاحة بيانات لحظية للهيئات الحكومية المختلفة، بالإضافة إلى إنشاء ساعة للتعداد السكاني وإتاحة تسجيل مواليد اللاجئين.

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