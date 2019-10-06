قصور الثقافة تشارك القوات المسلحة ذكرى النصر ببانوراما أكتوبر

تخليدًا واحتفاء بذكرى انتصار مصر في حرب السادس من أكتوبر، شاركت صباح اليوم الهيئة العامة لقصور الثقافة في المعرض السنوي الثانى عشر للثقافات العسكرية "ذاكرة أكتوبر" ببانوراما حرب أكتوبر والذى يقام خلال الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر الجاري، وذلك استمرارًا للتعاون بين الهيئة وهيئة البحوث العسكرية للمشاركة في نشر الثقافة المصرية.



بدأ الاحتفال بعرض فنى لفرقة مصطفى كامل للموسيقى العربية التى قدمت مجموعة متنوعة من الأغانى الوطنية المتميزة منها "بسم الله، حلوة بلادى، عاش اللى قال، يا أغلى أسم فى الوجود لأنغام شوقى، البندقية اتكلمت أحمد السيد، يابلادى مايكل عادل، إن كان على القلب محمد صبحى، وطنى حبيبى".



جدير بالذكر أن مشاركة الهيئة بمجموعة من الفرق الفنية المتميزة والتى تمثل الفلكلور المصرى المتنوع، حيث تعرض اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، الفرقة التنورة التراثية وفى المساء كورال أطفال بور سعيد، وفى يوم 7 أكتوبر تعرض فرقة الشرقية للفنون الشعبية تبلوهاتها الاستعراضية المتميزة، أما يوم 8 أكتوبر فتقدم فرقة النيل للآلات الشعبية فقراتها الغنائية التراثية، وفى يوم 9 أكتوبر تقدم فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية باقة من تابلوهاتها الفنية المميزة.



وفى الختام يستقبل المعرض الفرقة المصرية للموسيقى العربية والتى تقدم عروضها يوم 10 أكتوبر الجاري بباقة من أغنيات الزمن الجميل، كما تشارك الهيئة بمعرض للفنون التشكيلية الذى يشمل مجموعة متنوعة من اللوحات الفنية التى تعبر عن انتصارات اكتوبر المجيدة، بجانب معرض للكتب الذى يضم مجموعة متنوعة عن تاريخ مصر.