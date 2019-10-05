بحث إنشاء طرق جديدة لسكان القرى والتجمعات بالصحراء فى مطروح

استقبل اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، اللواء محمد جرانة، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وذلك لبحث إنشاء طرق جديدة ورفع كفاءة الطرق الحالية بالتجمعات والقرى البعيدة لخدمة أهالي مطروح القانطون في قلب الصحراء.



وأوضح رئيس مجلس ومدينة مطروح، أنه تم مناقشة إنشاء آبار عن طريق جهاز التعمير وكيفية الاستفادة منها لأهالي مطروح في القرى والتجمعات التابعة للمركز، بالإضافة إلى الآبار التي يقوم مجلس المدينة بإنشائها عن طريق إدارة تنمية القرية.



وأكد "المعداوى" أنه سيتم عمل معاينات على طبيعة القرى والتجمعات للتعرف على الاحتياجات الفعلية لإنشاء آبار إضافية وذلك بناء على توجيهات محافظ مطروح.