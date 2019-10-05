محمد وليد بركات يكتب: قبل احتفالات أكتوبر!

تحل علينا قريبا ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 المجيدة، والتي أعادت إلى المصريين والعرب كرامتهم المنكسرة، وبعض أراضيهم السليبة في كارثة يونيو 1967، ولعل إحياء هذه الذكرى أمر بالغ الأهمية، ولاسيما في ظل ما تتعرض له الدولة المصرية عموما، والقوات المسلحة خصوصا، من هجمة شرسة تستهدف النيل من صورتها، وضرب الثقة الشعبية فيها.

ولكن ما يشغلني أكثر من مجرد الاحتفال، هو أن يتحول إحياء الذكريات، الحلو منه والمُرّ إلى "درس تاريخ"، نتدارس فيه معا الإيجابيات والسلبيات، الإنجازات والإخفاقات، ونتعلم من ماضينا ما ينفعنا في حاضرنا، ويرشدنا في مستقبلنا، أو بكلمات الرئيس السادات "يوم نجلس فيه معا، لا لكي نتفاخر ونتباهى بما حققناه، إنما لنتعلم، وندرس، ونعلم أولادنا، جيلا بعد جيل، قصة الكفاح وآلامه، وحلاوة النصر وآماله".

نعم الاحتفال مهم، ولكن الخطاب العاطفي لم يعد كافيا، سريعا ما يؤثر، فتسيل الدموع، وتتحمس النفوس، وسريعا ما يتلاشى تأثيره، فتعود العقول باحثة عن إجابات لأسئلة تحيرها.

تُتداول على شبكة الانترنت منذ بضعة سنوات روايات حول حرب أكتوبر مفادها أن مصر لم تنتصر في الحرب، وأن "الثغرة" التي وقعت واحتلال القوات الإسرائيلية للسويس هي بمثابة انتهاء للحرب بانتصار إسرائيلي، أو على الأقل بتعادل بين الطرفين. والكارثة أن تلك الروايات تجد من يُصدقها من الشباب حديثي السن قليلي المعرفة، ولا تجد في الأفلام المصرية، الوثائقية والروائية على السواء، ما يرد عليها ردا محددا ودقيقا ويفند مزاعمها؛ لأن إنتاجنا عن الحرب حتى الآن لم يتجاوز مرحلة الاحتفال والفخر، مع الاستعانة بالمعلومات التي تؤيد هذه الحالة "التفاخرية" دون غيرها، ودون دحض المعلومات المغايرة دحضا صريحا ومباشرا.

أتصور أنه من المهم، وبعد مرور ما يقرُب من نصف قرن على الحرب، أن يعرف شبابنا مجريات وتفاصيل "الطريق إلى أكتوبر"، كيف استعادت القوات المسلحة بناء صفوفها وتسليحها، لا على طريقة أن "الإرادة سر النجاح"، ولكن بذكر التفاصيل الدقيقة، كيف اشترينا السلاح؟ وبكم؟ ومن أين؟ وماذا قيل وقتها عن مدى تقدمه؟ كيف دبرنا نقله والتدريب عليها؟ من المهم أن نعرف كيف تصدينا للطيران الإسرائيلي؟.. ببناء حائط الصواريخ.. كم استغرق بناؤه؟ كم تكلف ماديا وبشريا؟ وكيف كانت نتائجه على الأرض؟ كيف تعاونت معنا الدول العربية والإفريقية قبل الحرب وأثنائها وبعدها؟ ما طبيعة هذا التعاون عسكريا ومخابراتيا واقتصاديا؟

أن نسأل كيف استطاعت القوات المسلحة تحديد دور كل فرد في الجيش؟.. عبر كتيبات وتوجيهات أصدرها رئيس الأركان الفريق سعد الدين الشاذلي، الذي دبّر تفاصيل بالغة التعقيد والتشابك قبيل الحرب استعدادا لها، منها توفير بنك دم للجرحى، وهي مرصودة في مذكراته حول الحرب، التي تستحق أن تُقرأ وتقدم على حلقات تليفزيونية أو عبر الانترنت.

وعلى ذكر الفريق الشاذلي.. ما طبيعة الخلاف بينه وبين السادات؟ ولماذا عزله الرئيس؟ ولماذا لا نقدم رؤية "نقدية" لحادث الثغرة، والمُلابسات التي أدت إليه سياسيا وعسكريا؟ ونشرح "بأمانة" حجمه، دون تهوين ولا تهويل، وتكلفته لطرفي الحرب، وليس الهدف هنا هو سكب البنزين على النار، أو إثارة الفتنة، وإنما التعريف والتذكير بحقائق التاريخ وكشفها بأمانة وبلا تحيز، عن طريق سرد رواية ما حدث من مذكرات الرئيس، ومذكرات الفريق، ثم من مصادر أخرى محايدة، فالسرد الموضوعي للتاريخ أدوم إصابة للنتائج الإيجابية من مجرد الاحتفال.

مهم أن نسأل: متى وكيف انتهت الحرب وفُضّ الاشتباك؟ كم عدد الشهداء، والقتلى، والجرحى، والأسرى، من الجانبين؟ ما حجم الإنجاز الذي حققه الجيش في حربه؟ وما حجم الإنجاز الذي حققه الدبلوماسيون في مفاوضاتهم؟ وهل صحيح أننا أهدرنا النتائج العسكرية بمفاوضات السلام؟ لا بغرض جلد الذات، ولا التقليل من إنجازاتنا، بل لنعرف أن الانتصارات رهن التضحيات والتحديات، ولكن بأرقام وشواهد محددة لا بكلام إنشائي.

من ناحية أخرى ليتنا نشاهد أفلاما وثائقية معدة باحترافية تتناول دور كل سلاح وفرقة ولواء وكتيبة على حدة، وتكشف مجريات المعارك لا الحرب ككل، تستعين بمادة فيلمية من الأرشيف، وتُعيد شرح وتحليل الأحداث بواسطة خبراء معاصرين، وتدعمها بالجرافيك والمؤثرات البصرية، على طريقة أفلام قناة "ناشيونال جيوجرافيك" حول الحربين العالميتين، التي يستطيع المشاهد استخلاص عشرات الدروس المستفادة منها، دون أن تقدمها له بشكل مباشر، ولا بأسلوب خطابي عفا عليه الزمن.

الصراحة راحة، والمعلومات الصادقة والدقيقة تنسف ما دونها، والروايات الموضوعية للأحداث قادرة على الإقناع بذاتها دون الحاجة إلى "تجميل"، والاستعانة بتقنيات الإنتاج الإعلامي الحديثة أمست ضرورة لا مفر منها من أجل تسويق سياسي فعّال، وبناء صور ذهنية مرغوبة.