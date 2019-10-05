صحة الوادى الجديد: تخصيص 3 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة للتمريض بالفرافرة

قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه يجري التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء أول مدرسة للتمريض بمدينة الفرافرة، موضحًا أنه تم تخصيص٣٠٠٠ متر لبناء هذه المدرسة، وتم تكليف إدارة التخطيط بمديرية الصحة بالمحافظة بالتنسيق لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء المدرسة، بالإضافة إلى مخاطبة مشروع سكن الأطباء بالوزارة لرفع كفاءة ٦ وحدات سكنية خاصة بسكن الأطباء بالفرافرة، ورفع كفاءة وحدتي الصحة بقريتي اللواء صبيح وأبوهريرة بالفرافرة.



وعلى جانب آخر، تفقد وكيل وزارة الصحة مساء اليوم العمل بقطاع الفرافرة لضمان اتباع المعايير الطبية والانضباط الإداري، حيث تمت إحالة المقصرين بوحدات الكفاح ومرزوق وعثمان وأبوهريرة للتحقيق بالشئون القانونية بديوان المديرية، كما تفقد أعمال المرحلة النهائية للتطوير بمستشفى الفرافرة تمهيدا للاستلام النهائي، ووجه بزراعة المنطقة المحيطة واستخدامها كحديقة للمبنى.