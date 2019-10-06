مصرع شابان أثناء تنقيبهما عن الذهب بالبحر الأحمر

لفظ شابان، مساء اليوم، أنفاسهما الأخيرة، أثر سقوط كتلة جبلية عليهما أثناء تنقيبهما عن الذهب بمنطقة 'الباردة' التابعة لمحافظة البحر الأحمر.



وتلقى مرفق الأسعاف إخطارًا يفيد، بمصرع "ع.ك" من قرية الفوزة بمدينة أدفو، و"ص.م" من قرية الحميدات بأسنا إثر سقوط كتلة جبلية عليهما أثناء التنقيب عن عنصر الذهب، وتوجهت القيادات الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة إدفو بواسطة سيارات الإسعاف.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وستتولى النيابة العامة تحقيقاتها حيال الواقعة.



جدير بالذكر، أنه خلال الفترة الماضية، لقى 4 أشخاص من أبناء أحدى القرى بمركز أدفو التابع لمحافظة أسوان، مصرعهم أثناء تنقيبهم عن الذهب في أحدى المناطق الجبلية بالبحر الأحمر، حيث أن هذه المهنة تعد مصدرًا للرزق للعديد من أبناء مركز إدفو بأسوان.